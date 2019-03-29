Медведев рассказал об искусстве тратить деньги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» рассказал об искусстве тратить деньги.

Комментируя тезис о критике работы правительства и о том, что люди имеют не большие представления о работе правительства в целом, Медведев отметил, что граждане имеют право советовать правительству, как тратить деньги.

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«Искусство тратить деньги — важная составляющая работы любого правительства», — отметил премьер.

Ранее Медведев ответил на вопрос о том, как воспринимать критику в соцсетях.