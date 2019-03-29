Работодателей будут наказывать за препятствование выбору зарплатного банка

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Правительство внесло в Госдуму законопроекты о реализации права работника на выбор банка для начисления зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, данная инициатива предусматривает, в частности, установление административной ответственности по отношению к работодателю в случае, если он этому препятствует.

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Помимо этого, срок, в течение которого работник должен уведомить нанимателя об изменении банка, предлагается увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до того дня, когда ему должна будет выплачена зарплата.

Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе.