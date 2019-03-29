WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии

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Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

MCAS — система, предназначенная для автоматического выравнивания положения лайнера в воздухе, она корректирует угол наклона.

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Как отмечается, данные с «черных ящиков» показали, что MCAS могла дать сбой при крушения Boeing как в Эфиопии, так и Индонезии.

Предварительный доклад о расследовании должен быть опубликован в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на Boeing подали в суд после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.