WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии
Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
MCAS — система, предназначенная для автоматического выравнивания положения лайнера в воздухе, она корректирует угол наклона.
Реклама
Как отмечается, данные с «черных ящиков» показали, что MCAS могла дать сбой при крушения Boeing как в Эфиопии, так и Индонезии.
Предварительный доклад о расследовании должен быть опубликован в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на Boeing подали в суд после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.