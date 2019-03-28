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Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. Об этом говорится в отчете по итогам рабочей встречи руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем директора ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь Александром Павловичем.

Как отмечается, это связано с тем, что у ведомства нет достоверной информации об объемах импортируемой и растаможенной в государстве растительной продукции. Кроме того, нет интегрированных информационных систем, которые позволяли бы отслеживать перемещения продукции по единой территории ЕАЭС. Это ведет к фальсификации страны происхождения продукции, поставляемой Россию.

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«Так как ответственность за перемещение продукции в данном случае лежит на белорусской стороне, Россельхознадзор будет вынужден запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.