Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.

«Утвердить разрешенный объем ввоза... Томаты свежие ‎или охлажденные — 150 000 тонн», — говорится в проекте документа.

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В России с 1 ноября 2017 года установлена квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Александр Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции.