Международные резервы России выросли на $4,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 22 марта составляют $487,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В комментарии ЦБ говорится, что за неделю этот показатель вырос на 1,0%, или на $4,6 млрд.

Как отмечается, это произошло на фоне положительной переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $3,5 млрд.