Джонсон заявил о «смерти» сделки Мэй по Brexit

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Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что сделка британского премьера Терезы Мэй «мертва», сообщает газета Evening Standart.

По данным издания, такими словами Джонсон в разговоре с друзьями прокомментировал обещание Мэй уйти с поста премьера в случае, если парламент одобрит ее сделку по Brexit.

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«Она [сделка] все равно мертва», — сказал Джонсон.

Джонсон покинул свой пост, когда Мэй представила свой вариант сделки по Brexit: он, как и некоторые другие консервативные политики, посчитал, что документ не соответствует изначальным целям выхода Британии из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что британские депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit.