Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов

В аппарате главы Якутии дали разъяснение относительно запрета на работу мигрантов в республике, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Там рассказали, что запрет не коснется граждан Киргизии, а также он не будет применяться в отношении представителей государств, входящих в ЕАЭС.

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«Это не связано с визитом Путина в Киргизию, это не с недавними событиями. Это ежегодный указ главы региона. ... Они [мигранты] так и будут работать, указ касается только патентов», — отметили в аппарате.

Там отметили ,что под указ не попадают высококвалифицированные специалисты, граждане Киргизии, Армении, Белоруссии.

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.