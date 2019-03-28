Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, в сфере добычи полезных ископаемых среднемесячная зарплата составляет более 79 тысяч рублей.

Как отмечается, на втором месте финансовая и страховая деятельность с заработной платой около 77 тысяч рублей.

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При этом в области информации и связи зарплата составила более 66 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%.