Арестован еще один фигурант по делу Абызова

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По решению Басманного суда Москвы был арестован председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнона Царева.

Как отмечается, Пелипасов был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова.

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Уточняется, что предполагаемого соучастника Абызова заключили под стражу также, как и самого экс-министра до 25 мая.

Ранее сообщалось, что в СИЗО был отправлен бывший гендиректор группы RU-Com Николай Степанов, предполагаемый соучастник Абызова.

Абызов был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении в размере четырех миллиардов рублей.