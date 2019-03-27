Арестован еще один фигурант по делу Абызова
По решению Басманного суда Москвы был арестован председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнона Царева.
Как отмечается, Пелипасов был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова.
Уточняется, что предполагаемого соучастника Абызова заключили под стражу также, как и самого экс-министра до 25 мая.
Ранее сообщалось, что в СИЗО был отправлен бывший гендиректор группы RU-Com Николай Степанов, предполагаемый соучастник Абызова.
Абызов был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении в размере четырех миллиардов рублей.