«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока — 2»

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В компании «Нафтогаз Украина» заявили, что Дания против строительства газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщается в твиттере компании.

В «Нафтогаз Украина» подчеркнули, что «Газпром» в очередной раз получил отказ Дании относительно маршрута «Северного потока — 2».

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В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток-2».

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2». Кроме того, в США заявили о планах ввести против него санкции.