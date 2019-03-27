Детали задержания Абызова сообщил адвокат

Адвокат Александр Аснис сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в его загородном доме в Московской области, передает ТАСС.

«Михаил Абызов был задержан в своем загородном доме в Подмосковье, куда приехала следственная группа для осуществления обыска и других следственных действий», — сказал Аснис.

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Адвокат считает, что уголовное дело в отношении его подзащитного является результатом делового конфликта.

По его мнению, это «обычная ситуация».

«Уголовное преследование в отношении Абызова — обычная ситуация в бизнесе, которому придано криминальное содержание», — отметил Аснис.

Ранее сообщалось, что Абызов не признал вину на допросе.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении.