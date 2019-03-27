Дворкович уехал из России

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович находится не в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, он отпраздновал свой день рожденья 26 марта за рубежом.

«Дворкович не в России на этой неделе», — сказал источник.

Так источник, близкий к окружению, прокомментировал сообщения СМИ о том, что задержанный 26 марта экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рожденья Дворковича.

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Дворкович и Абызов вместе работали в правительстве с 2012 до 2018 года.

Абызов был задержан 26 марта, он не признал вину в хищении 4 млрд руб.