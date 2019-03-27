«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам юристов Абызова, предъявленное ему обвинение строится вокруг сделки с государственным «Алмазювелирэкспортом» — структуры экс-чиновника продали предприятию акции четырех энергетических компаний за 4 млрд руб. при их рыночной стоимости в 186 млн руб.

Реклама

Обвиняемый утверждает, что сделка была проведена честно, а конфликт из-за нее «искусственно» переведен в уголовную плоскость.

Ранее стало известно, что Абызов является ответчиком по иску на 33,6 млрд руб.