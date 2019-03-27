В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут «Известия» со ссылкой на комментарий ведомства.

В издании напомнили, что в настоящий момент селянки работают по сокращенному графику, то есть 36 часов в неделю, однако получают полную зарплату. В Минтруде хотят продлить их рабочую неделю до сорокачасовой.

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По информации «Известий», против данной инициативы выступают в агропромышленном комплексе — там считают, что женщинам требуется оставить дополнительное время, чтобы они могли справиться с домашним хозяйством.

По подсчетам издания, увеличение рабочего дня без повышения заработной платы может затронуть более 10 млн женщин.

Ранее Минтруд отчитался о росте безработицы.