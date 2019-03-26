Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов не признал вину по делу о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката министра Александра Асниса.

Адвокат поделился, что Абызов » категорически» не признает вины.

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Бывшему министру предъявили обвинение 26 марта. Ему вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере. Также известно, что в настоящее время Абызов задержан.

Ранее сообщалось, что названа сумма в иске к Абызову.