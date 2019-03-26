Названа сумма в иске к Абызову

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов является ответчиком по иску на 33,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4», которую он возглавлял до перехода на госслужбу, передает РИА «Новости».

Суд ранее назначил на 10 апреля рассмотрение заявлений Альфа-банка и кипрской Redeliaco Holdings Ltd о взыскании 33,6 млрд рублей с Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся «Е4», - экс-президента компании Андрея Малышева и Екатерины Сиротенко. Банк и кипрская компания, являющиеся кредиторами «Е4», просят привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности по долгам группы.

Ранее сообщалось, что Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.