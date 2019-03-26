«Энергетическое господство»: в Госдуме назвали цель США в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев назвали целью США в Европе «энергетическое господство», передает RT.

Так он прокомментировал решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

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«Соединенные Штаты хорошо умеют лоббировать собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами. Поставки в Европу из России с учетом новых маршрутов становятся удобнее и дешевле. В США от слов перешли к прямому протекционизму на уровне законов. Безусловно, Соединенные Штаты нацелены на достижение полного энергетического господства в Европе», — заявил Селезнев.

Ранее в Совфеде сочли «надувательством» законопроект против энергосотрудничества России и ЕС.