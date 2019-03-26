В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

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Также в законопроекте указывается, что США намерены поддерживать строительство трубопроводов, которые помогли бы в достижении этих целей.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США одобрили законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.