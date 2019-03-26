В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России

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Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доказывая свою точку зрения, Любимов сослался на неназванное исследование, из которого следует, что Россия каждый год теряет до 8% роста из-за несовершенной системы контроля.

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«То есть мы могли бы расти как самые динамичные страны мира, если бы у нас была нормальная система контроля и надзора», — выразил мнение чиновник.

Ранее Любимов заявлял, что в правительстве разрабатывают полноценный кодекс контроля и надзора.