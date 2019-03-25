Экс-глава Росгеологии назвал причину своей отставки

Экс-глава Росгеологии Роман Панов объяснил свою отставку «плановой ротацией», передает ТАСС.

При этом он признал, что скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое решение.

«Информационный фон, который был создан в отношении этого вопроса и деятельности Руслана Израиловича [Горринга], безусловно, имел свое влияние на принимаемые решения», — заявил Панов.

Ранее российский вице-премьер Алексей Гордеев избран председателем совета директоров Росгеологии.