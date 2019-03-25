Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА «Новости».

Также планируется поднять минимальную отпускную цену завода-производителя намерены со 115 рублей до 143 рублей, минимальную оптовую цену — со 133 рублей до 172 рублей.

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Предполагается, что повышение минимальных цен позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта.

При этом цены на импорт и экспорт шампанских вин предложили оставить на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что в России могут установить минимальную цену на пиво.