В Минэнерго назвали сроки итоговой встречи по транзиту российского газа через Украину
Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский рассказал, что в Минэнерго надеются на достижение договоренности о продлении контракта, предполагающего транзит газа через украинскую территорию в Евросоюз, после 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Яновского, если договоренностей не удастся добиться в мае, они, вероятно, будут достигнуты в октябре.
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«По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре», — сказал Яновский.
Ранее сообщалось, что в Раде предсказали последствия потери транзита российского газа.