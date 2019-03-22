США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), передает РИА «Новости».

Кроме того, Вашингтон принял санкции против четырех подразделений банка, из которых два расположены в Венесуэле и по одному - в Боливии и Уругвае.

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Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро в том, что они «превратили BANDES в способ выводить деньги за рубеж в попытке поддержать Мадуро».

Все активы оказавшихся под санкциями юридических лиц и компаний будут заблокированы в США, а физлицам и компаниям в США будет запрещено иметь с ними дело.

Ранее сообщалось, что Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo.