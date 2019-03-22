В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

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Объем поставок «Газпрома» газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов, передает ТАСС.

Как отмечается, объем поставок, по меньшей мере, должен быть сохранен.

«Сейчас мы с уверенностью говорим о том, что уровень 200 млрд кубометров в год и больше — это тот ориентир, к которому мы стремимся», — подчеркнул Круглов.

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Он добавил, что несколько лет назад хорошим считался показатель в 160 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья.