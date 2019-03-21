Меркель отреагировала на перенос Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Лондон должен обсудить с Брюсселем конкретную дату Brexit.

Она также добавила, что Германия готовится к худшему сценарию с жестким Brexit.

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Меркель подчеркнула, что Берлин намерен до последнего часа» бороться за то, чтобы процесс выхода Британии из ЕС был упорядоченным.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС может провести экстренный саммит по Brexit.