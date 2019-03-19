Численность госслужащих сократят в 2020 году

Власти в следующем году планируют масштабную реформу государственной службы с сокращением численности госслужащих, заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, в 2021 году — еще на 10%, численность служащих центрального аппарата уменьшится на 10% за два года.

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Нестеренко добавила, что это делается для того, чтобы, в том числе, найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.

Она напомнила о задаче правительства — вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень в экономике.

Кроме того, планируется поднять постоянную часть оплаты труда до 60% от ФОТ, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%.