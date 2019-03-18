Оман решил покинуть комитет ОПЕК+

Оман принял решение покинуть комитет ОПЕК+, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

«В декабре Оман предложил выдвинуть еще одного члена, не входящего в ОПЕК, а именно Казахстан, и тот любезно согласился присоединиться, мы поприветствовали Казахстан и проводили Оман», — заявил он.

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Аль-Фалих отметил, что другие члены комитета остались и поприветствовал их вклад в качестве участников комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что бюджет России дополнительно получил 7 трлн рублей с начала сделки ОПЕК+ .