За навязывание лекарств аптеки предлагают наказывать

Минпромторгу предложили наказывать аптеки за навязывание лекарств.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) предложил в письме ведомству регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями.

Предлагается запретить приоритетную рекомендацию конкретного лекарства покупателям в рамках маркетинговых договоров между сетями и производителями. В противном случае предполагается приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до полугода.

В объединении отмечают, что аптеки в 60% случаев навязывают препараты, с производителями которых у них подписаны договоры.