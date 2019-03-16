Цены на хлеб вырастут в 2019 году, заявили в гильдии пекарей

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Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта вырастут по итогам 2019 года на 5-6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Как отмечается, статистика при этом говорит о том, что изменение цен на транспортные услуги и упаковку не оказало существенного влияния на рост цен.

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«Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5-6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», — отметили в гильдии.

Ранее сообщалось, что цены на продукты питания весной 2019 года могут вырасти на ряд продуктов питания, в том числе, гречку, молоко и хлеб.