Гройсман: Украина не получила средств от победы «Нафтогаза»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона не получила средств от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об иске «Нафтогаза» против «Газпрома», который выиграла украинская сторона.

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Он также добавил, что в настоящее время эти средства не поступили на счета украинского казначейства.

Гройсман подчеркнул, что Киев не намерен выплачивать премии руководству «Нафтогаза» за эту победу.

Ранее сообщалось, что Гройсман призвал снизить зарплату главы «Нафтогаза».