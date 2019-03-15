American Airlines прекратила полеты в Венесуэлу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/333/12232333/upload-RTX6Q8PF-pic905-895x505-16376.jpg">

Американская авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Каракас и Маракайбо. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания приняла это решение после того, как профсоюз пилотов США призвал прекратить полеты в Венесуэлу.

Как отмечается, American Airlines не будет работать в тех странах, которые считает небезопасными.

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США рекомендуют всем своим гражданам покинуть Венесуэлу.