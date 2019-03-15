American Airlines прекратила полеты в Венесуэлу
Американская авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Каракас и Маракайбо. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, компания приняла это решение после того, как профсоюз пилотов США призвал прекратить полеты в Венесуэлу.
Как отмечается, American Airlines не будет работать в тех странах, которые считает небезопасными.
Ранее заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США рекомендуют всем своим гражданам покинуть Венесуэлу.