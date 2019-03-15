Канада ввела санкции против России

Канада ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.

По данным ведомства, персональные санкции были введены против 114 граждан России. Также санкции затронут 15 российских компаний.

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Ранее сегодня, 15 марта, новые санкции против России уже ввели США и Евросоюз.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.