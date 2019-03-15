США ввели новые санкции против России
Минфин США расширил список санкций против России по Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, в список были добавлены шесть физических лиц и восемь компании.
При этом США, в частности, ввели санкции против заместителя главы Погранслужбы России Геннадия Медведева.
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Также под санкции США попали компании «Океанприбор», Зеленодольский судовой завод им. Горького, Ярославский судостроительный завод, «Консул-Строй» и ряд крымских предприятий.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки готовятся к санкциям США.