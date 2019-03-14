Парламент Британии отказался от нового референдума по Brexit

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Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, против этой инициативы проголосовали 334 депутата.

Как отмечается, около 85 парламентариев поддержали эту поправку.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских парламентариев, что страна по-прежнему может покинуть ЕС без соглашения.