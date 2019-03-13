В Boeing прокомментировали приостановку полетов 737 MAX в странах мира

В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы «успокоить общественность о безопасности воздушного судна». Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Газету.Ru».

Такое решение в компании приняли после консультации с Федеральным управлением по авиации США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), а также с авиационными властями.

Реклама

Кроме того, в Boeing отметили, что в настоящее время пытаются выяснить причину крушения самолета 10 марта в Эфиопии.

Ранее сообщалось, что акции Boeing падают на 3%.

По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.