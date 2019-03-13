Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, против сделки Мэй выступили более 390 депутатов.
Как отмечается, теперь парламентариям предстоит проголосовать по вопросу о Brexit без соглашения.
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Ранее сообщалось, что лидер британских лейбористов Джереми Корбин призвал парламент отвергнуть сделку по Brexit.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию голосования в парламенте Британии.