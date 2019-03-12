Nord Stream игнорирует призыв Европарламента по «Северному потоку — 2»

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Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что резолюция Европарламента, призывающая остановить строительство «Северного потока — 2», не имеет обязательной силы. Об этом сообщает ФАН.

«Не имеющее обязательной силы политическое решение Европейского парламента о состоянии отношений между ЕС и Россией не меняет правовой базы, регулирующей реализацию проекта «Северный поток — 2», — сказал Мюллер.

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По его словам, данный газопровод создаст новый маршрут поставок газа для импорта дополнительных объемов газа, тем самым внеся важный вклад в достижение целей Энергетического союза ЕС.

Также он добавил, что в Европе наблюдается значительный спрос на газ, что оправдывает инвестиции, вложенные в строительство газопровода.

Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против строительства «Северного потока — 2», который, по его мнению, усилит зависимость ЕС от поставок российского газа.