«Рэкет и рейдерство»: Песков о планах США ввести санкции против «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское стороне известно «враждебное и конкурентное» отношение США к трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в США намерены наложить санкции на «Северный поток — 2», так как считают этот проект «политическим».

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«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции [США с «Северным потоком — 2»], а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона считает «неприемлемой» такую позицию США. В случае с «Северным потоком», заверил Песков, речь идет о конкурентном преимуществе российского газа и США следует думать над тем, как снизить цену на газ, который продают они.