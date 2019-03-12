FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

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Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, посол США в России Джон Хантсман не приедет на ПМЭФ, если дело против Калви не будет закрыто.

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Другой собеседник издания, который пожелал остаться анонимным, подчеркнул, что американские деловые круги «перепуганы» из-за ареста Калви. Он также отметил, что арест основателя фонда Baring Vostok «меняет правила игры» и показывает, что в отношениях с российскими властями «невозможно построить нарратив».

Ранее сообщалось, что Калви сделал предложение по закрытию уголовного дела.