Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала

Минфин России внес в правительство законопроект о третьей волне амнистии капитала, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал замглавы Минфин Илья Трунин, декларации можно будет подать с 1 мая текущего года.

Он отметил, что если закон будет принят раньше, то подавать можно будет и раньше, «но не раньше, чем дата вступления в силу закона».

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Срок окончания приема деклараций — год после начала.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в России почти на четверть увеличится число долларовых миллионеров. Способствовать росту числа состоятельных граждан в России должна программа амнистии капиталов, которая была продлена на год. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».