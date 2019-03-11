Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
У работников сферы образования в Москве и регионах Дальнего Востока самые высокие зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в России в сфере образования работают около 5,5 млн человек.
Как отмечается, в целом 12,3% преподавателей в России получают более 50 тысяч рублей в месяц.
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При этом самые низкие зарплаты у работников сферы образования на Северном Кавказе.
Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.