Асад объявил об экономической блокаде Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил об экономической блокаде, передает SANA. Такое заявление он сделал в ходе встречи с помощником главы МИД КНР Чэнь Сяодуном
«Война против Сирии начала принимать новые формы, основа которых – блокада и экономическая война», — цитирует агентство слова Асада.
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Он также подчеркнул, что война против терроризма в Сирии — это часть широкомасштабной войны на международной арене, терроризм невозможно ограничить каким-либо конкретным географическим регионом.
Ранее Асад оценил восстановление сирийской экономики в $400 млрд.