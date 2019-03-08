В Британии заявили о прогрессе в переговорах с ЕС по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон и Брюссель смогли продвинуться вперед в переговорах по условиям Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, как я полагаю, добились некоторого прогресса за последние несколько дней», — сказал Хант.

Реклама

По его словам, Британия намерена сохранить дружеские отношения с ЕС после Brexit.

Он также выразил надежду на то, что Лондону и Брюсселю удастся достичь сделки, которая устроит британский парламент.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал Brexit символом кризиса в Европе.