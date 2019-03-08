Депутат Рады заявил о переходе украинцев на дрова из-за высоких цен на газ
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил в эфире телеканала NewsOne, что высокие тарифы на газ вынуждают украинцев пользоваться дровами.
Данное заявление Бойко сделал во время поездки на Закарпатье. Он рассказал, что в 2006 году в этот регион провели газ, что позволило местным жителям приблизиться к «цивилизации». Однако, заметил депутат, из-за роста цен на газ жители Закарпатья постепенно начали отказываться от этого топлива в пользу дров.
«Как можно оплачивать, субсидии нет, все работают. Как можно платить только за газ 4000 гривен. Соответственно они [местные жители] переходят на дрова», — сказал Бойко.
Он подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается в других регионах страны.
Ранее глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений.