Гуайдо призвал Европу усилить санкции против Венесуэлы

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Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Европу ужесточить финансовые санкции против Каракаса. Об этом пишет Spiegel.

По мнению Гуайдо, европейским странам нужно усилить санкционные ограничения по отношению к Венесуэле.

«Международному сообществу следует предотвратить ситуацию, при которой деньги венесуэльцев используются для устранения критиков режима и представителей коренных народов», — сказал Гуайдо.

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Он объяснил, что народ Венесуэлы уже страдает, с введением санкций его положение изменится незначительно.

Ранее Гуайдо пообещал продолжить исполнять обязанности президента Венесуэлы.