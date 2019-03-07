Гуайдо призвал Европу усилить санкции против Венесуэлы
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Европу ужесточить финансовые санкции против Каракаса. Об этом пишет Spiegel.
По мнению Гуайдо, европейским странам нужно усилить санкционные ограничения по отношению к Венесуэле.
«Международному сообществу следует предотвратить ситуацию, при которой деньги венесуэльцев используются для устранения критиков режима и представителей коренных народов», — сказал Гуайдо.
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Он объяснил, что народ Венесуэлы уже страдает, с введением санкций его положение изменится незначительно.
Ранее Гуайдо пообещал продолжить исполнять обязанности президента Венесуэлы.