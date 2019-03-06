В России запретили хостелы в жилых помещениях

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, по которым жилое помещение в многоквартирном доме нельзя будет использовать для гостиничных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте сайте нижней палаты.

Как отмечается, данная инициатива направлена на интересы жителей, квартиры которых находятся рядом с хостелами.

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Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости ограничить работу хостелов