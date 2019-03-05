Трамп вновь продлил санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении действия санкций в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что документ продлевает действие указа санкциях, который был принят еще в марте 2015 года администрацией бывшего американского президента Барака Обамы.

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По мнению властей США, ситуация в Венесуэле несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому действие санкционного режима было решено вновь продлить.

Ранее в минобороны Венесуэлы пошутили про санкции США.