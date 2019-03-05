CNBC: Китай приготовился к «жесткой борьбе» на фоне торговой войны

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Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что в связи «серьезной и более сложной обстановкой» стране необходимо приготовиться к «жесткой борьбе», передает телеканал CNBC со ссылкой на его выступление во время ежегодного правительственного заседания.

«Мы должны быть готовы к жесткой борьбе», — сказал Ли Кэцян.

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Он также предупредил на заседании, что торговая война с США оказала негативное влияние на деловую активность в Китае.

В материале говорится, что в англоязычном раздаточном материале также указывалось на большие экономические риски для КНР. Кроме того, китайский премьер подчеркнул в своей речи, что «нельзя недооценивать трудности», с которыми сталкивается страна.

Отмечается, что в этом году заседание проводилось на фоне «тарифной напряженности с США» — крупнейшим китайским торговым партнером — введение пошлин которых оказало огромное давление на экономику и финансовые рынки Китая.

Тем не менее, источники CNBC отмечает, что заключение сделки между Пекином и Вашингтоном уже близко.

Также в Пекине ожидают, что в 2019 году экономика будет расти более медленными темпами, чем в предыдущем.

Ранее сообщалось, что в марте между США и КНР может завершиться торговая война.