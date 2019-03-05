СМИ: в России хотят ввести минимальную цену на пиво

Минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложение о том, что минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво должна составлять не менее 35 руб. за 0,5 литра. Об этом пишут «Известия».

Размер МРЦ не учитывает наценку дистрибутора, которая составляет около 10% и торговой сети.

Реклама

Как рассказали в организации, расчеты уже направлены в Минфин.

В Минфине, в свою очередь, заявили, что ведомство в целом поддерживает установление минимальной цены.

Ранее представители Министерства финансов сообщили, что в России не планируется вводить минимальную розничную цену на вино, поскольку это не даст вытеснить низкокачественную продукцию с рынка.